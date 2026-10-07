Valcárcel pacta con DO: coordinará con ellos su voto en la Diputación y Daniel Rey vuelve al gobierno de Barbadás

Democracia Ourensana (DO) y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, han alcanzado un acuerdo para recomponer su relación política diez días después de que la formación retirase su apoyo al regidor y su concejal, Daniel Rey, abandonase la Tenencia de Alcaldía, dejando al alcalde en solitario.

El pacto tendrá efectos en las dos instituciones. En Barbadás, Daniel Rey volverá de forma permanente al grupo de gobierno y recuperará su papel como uno de los principales apoyos de Valcárcel en la gestión municipal. DO considera que su incorporación permitirá al Concello recuperar la normalidad tras el paréntesis abierto a finales de septiembre.

El acuerdo también modifica el escenario en la Diputación de Ourense. Valcárcel, diputado no adscrito, actuará a partir de ahora de forma coordinada con el grupo provincial de Democracia Ourensana, del modo que el PP, con 12 diputados, pierde la mayoría en el órgano provincial.

Luis Menor critica el pacto y habla de "mercadeo" político

La nueva situación tiene además consecuencias para el gobierno de Luis Menor, ya que, según destaca DO, el PP vuelve a quedarse con 12 de los 25 diputados provinciales, sin mayoría absoluta.

El presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, cargó contra el acuerdo entre DO y Valcárcel al considerar que convierte el Concello de Barbadás y la Diputación en una "moeda de cambio" entre ambas partes.

Menor sostiene que el pacto responde a intereses partidistas y defiende que el PP seguirá buscando acuerdos puntuales cuando sean beneficiosos para Barbadás y para la provincia. “Nunca tivemos un pacto permanente”, recuerda.

El dirigente popular también reprocha la inestabilidad política del municipio y avanza que el PP presentará una candidatura fuerte y con un proyecto estable de cara al futuro.