El PSdeG de Barbadás reclama una campaña contra la violencia machista

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres celebrado el 25 de noviembre el PSdG de Barbadás llevará al pleno municipal una iniciativa que blinde las partidas destinadas a la prevención, sensibilización y educación en igualdad.

Además, piden impulsar una campaña permanente de información sobre los recursos de atención disponibles para las mujeres que sufran violencia machista, en concreto, que se difundan los teléfonos de atención a víctimas. Siendo estos: 016 de ámbito estatal, 900 400 273 de atención a Galicia y el 112 para casos de emergencia.

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La iniciativa prevé también el aumento de estos fondos para los concellos. Elisabet González, concelleira del PSdG de Barbadás, reafirma estas medidas como una muestra del compromiso de la formación socialista con la erradicación de la violencia machista: “En Barbadás non podemos mirar cara outro lado. Gobernar significa protexer, e protexer significa poñer recursos públicos reais para que ningunha veciña se sinta soa”.

Esta moción complementa la ya presentada anteriormente, que exige, entre otras medidas, que el 25 de noviembre se celebre un acto institucional en el que se lea de una declaración y se realice un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista. González manifestó también su deseo de que el día mundial sirva como punto de inflexión, pero que no se quede en una fecha puntual: “O 25 de novembro non é un só día no calendario, tería que ser un compromiso durante 365 días ao ano”.