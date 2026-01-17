El PSOE de Barbadás niega que el alcalde multara al SAF

La portavoz socialista en el Concello de Barbadás, y hasta hace poco teniente de alcalde, Victoria Morenza, asegura que la decisión tomada en el pleno del pasado 12 de enero no incluia una sanción a la adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), contradiciendo a su antiguo compañero; y aún regidor de Barbadás, Xose Carlos Valcárcel.

“O que se aprobou foi unha moción socialista para recuperar o servizo de axuda no fogar, non unha multa, xa que iso xa se fixo pola vía administrativa fóra do plenario”, asegura Victoria Morenza, quien también instaba al actual equipo de gobierno a que tome ”cantas actuacións sexan precisas para que ningunha persoa usuaria quede sen o servizo e que se eviten situacións de desatención”.

O alcalde e o concelleiro Morgade non lles querían pagar as horas extras, pero tras moito insistir logrouse"

La antigua teniente de alcalde ha cargado, a su vez contra sus antiguos compañeros a cuenta del pago que hubo que hacer de las horas extras a las trabajadoras. “O alcalde e o concelleiro Morgade non lles querían pagar as horas extras, pero tras moito insistir logrouse, a pesar dos impedimentos do rexedor e do concelleiro”, señala Morenza

Ante las críticas vertidas durante la sesión plenaria, Valcárcel llegó a decirle a Morenza que “levan 10 anos no goberno, polo que deberían coñecer cales son as consecuencias de romper un contrato”.