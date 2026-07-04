La tercera edición del festival EmularT llenará de cultura Sobrado de Bispo

Sobrado do Bispo acogerá entre el 10 y el 18 de julio la tercera edición del festival EmularT, una iniciativa que reunirá música, teatro, cine, exposiciones y talleres artísticos en un programa compuesto por 13 propuestas. Impulsado por la propia vecindad de la parroquia y con la colaboración del Concello de Barbadás, el festival continúa afianzándose en el calendario cultural del municipio y, como principal novedad, amplía este año parte de su programación al núcleo de Barbadás, donde el Museo da Gaita de Fole acogerá varias de las actividades.

Durante la presentación del festival, el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, defendió la importancia de acercar la cultura al medio rural. “Desde o Concello apostamos pola actividade cultural aquí, no rural, onde tamén hai inquietude artística, afirmó. El concejal de Cultura, José Manuel Morgade, agradeció el trabajo de la organización y reiteró el apoyo municipal para garantizar la continuidad del proyecto. Por su parte, el director artístico del festival, Rafael Yebra, destacó el crecimiento experimentado por EmularT desde su creación y aseguró que “é vital dar a coñecer as posibilidades que se poden desenvolver no rural”.

El programa comenzará el viernes 10 de julio con la actuación de la Banda de Gaitas y Escola Nova Fronteira y la proyección de la película Rondallas. A lo largo de la semana se sucederán conciertos de música clásica, tradicional, jazz y pop-rock, con actuaciones del Cuarteto Dumka, las cantareiras y pandereteiras Vagalumes, Zukhra Zeingaliyeva y Oswaldo Oro, el Trío Rousinol, Somoza Trío y la Xove Orquestra Ourensanía, que pondrá el broche final al apartado musical. La programación también incluirá un monólogo del humorista Xavier Vieiras, teatro familiar a cargo de la compañía A Run Run y una sesión de cortometrajes organizada por Zinemusik Produccións.

Además de las actuaciones, el festival ofrecerá exposiciones de grabado, escultura, pintura y arte popular, así como talleres de graffiti, grabado, escultura en madera, pintura y arte urbano contemporáneo dirigidos a participantes de todas las edades. Con esta combinación de disciplinas y escenarios, EmularT busca seguir acercando la creación artística al entorno rural y convertir Sobrado do Bispo en un punto de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes durante nueve días de actividad cultural.