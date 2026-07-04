La estrategia frente al radón por la Diputación

Hace unas semanas, el doctor Miguel Abad, en este mismo periódico, informaba muy atinadamente del gas radón, como “el enemigo invisible”, que resulta ser este gas radioactivo. Un excelente artículo de conocimiento y concienciación sobre el gas. Aprovechando el interés suscitado, y en aras a transmitir el trabajo institucional, para la tranquilidad ciudadana, es mi interés informar cómo desde el ayuntamiento de los ayuntamientos (la Diputación) llevamos años con una estrategia para la protección frente a los riesgos asociados al gas radón en las instalaciones municipales de la provincia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al radón como un cancerígeno humano desde el año 1988, y en el 2009 recomienda reducir el nivel de exposición considerado como “seguro”.

Efectivamente, el gas radón es un elemento radioactivo natural, incoloro, inodoro, más pesado que el aire, originario de suelos graníticos y que se acumula en espacios cerrados, como viviendas o lugares de trabajo. Y su inhalación prolongada se asocia a un mayor riesgo de cáncer de pulmón, siendo la segunda causa principal después del tabaco. En la provincia de Ourense la presencia de suelos graníticos, y un parque residencial antiguo, incrementa la concentración del radón en los interiores. Para evitar las consecuencias nocivas de vivir con elevadas concentraciones de radón, además de información se hace necesario en muchos casos adoptar medidas en hogares y lugares de trabajo. Y los poderes públicos lo vienen adoptando para abordar la problemática. Así, la Diputación de Ourense ya lleva tiempo tomando iniciativas relacionadas con este gas, y de hecho hace cuatro años se informó de que “La Diputación de Ourense crea un mapa de concentración de gas radón en la provincia”. El mapa es el resultado de un estudio impulsado por la Diputación y realizado por el laboratorio de radón de Galicia de la Facultad de Medicina de la USC (Universidad de Santiago de Compostela).

Dado que, tal como recuerda la OMS, en Ourense, en las oficinas de los ayuntamientos y garajes, por su localización (edificios históricos, de piedra) son lugares donde es más factible que se produzca concentración de radón, hemos acordado crear un programa de cooperación para los ayuntamientos de la provincia de menos de 20 mil habitantes interesados en el control y eliminación del gas en sus instalaciones. Por unanimidad de los grupos provinciales en el plenario hemos aprobado, además del programa de cooperación con los ayuntamientos de Ourense, un convenio con la USC para que esta realice los estudios necesarios con el fin de controlar y erradicar el radón en los ayuntamientos adscritos al programa, promoviendo su gratuidad. Además, para que también, desde el Área de Prevención de Riesgos Laborables de la propia Diputación, se adopten medidas para reducir sus niveles y se informe de los controles. Es lo que estamos haciendo desde la Diputación: midiendo, informando con técnicos de la USC. En consecuencia, el pasado 24 de abril mantuvimos una reunión con representantes de 14 ayuntamientos, en los que alguna/as dependencia/as superaba los mil bequerelios (Bq), según el informe de resultados de medición realizada durante tres meses.

La superación de los mil Bq obliga a realizar lo que se llama un estudio “en continuo” durante cuatro días. Este estudio es imprescindible para determinar tiempos de permanencia de los trabajadores en los puestos donde existan altas concentraciones de radón (por encima de mil Bq/m3) mientras no se lleve a cabo alguna remodelación. Lo realmente importante es que estamos siguiendo la legislación al respecto e informando a los alcaldes de lo que se está haciendo, para oírlos y por si fuese necesario tomar alguna decisión. En todas las facetas de la vida, pero cuando se trata de evitar exposiciones que puedan resultar perniciosas para la salud individual y colectiva, la información y el conocimiento entre instituciones resulta indispensable.