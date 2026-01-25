Vídeo | El muro de una urbanización en Barbadas se desploma tras una alerta ciudadana

El momento exacto del muro de la urbanización de A Moura, en Barbadás, derrumbándose.

Un muro de la urbanización A Moura se derrumbó este domingo alrededor de las 11:30 horas, aunque gracias a la rápida intervención del único policía de servicio en Barbadas no se produjeron daños personales.

Imagen del muro de la urbanización A Moura en el momento del derrumbe. | La Región

Una alerta ciudadana

La emergencia comenzó cuando un particular alertó a las autoridades sobre que el muro mostraba signos de abombamiento y podía desprenderse. El policía acudió al lugar y procedió a balizar la zona con cintas de seguridad, prohibiendo el paso a los vecinos y transeúntes. Apenas media hora después, el muro cedió, provocando daños materiales, pero sin que nadie resultara herido.

El incidente pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad ante situaciones de riesgo estructural. Las autoridades locales han indicado que se evaluará el estado de los muros restantes en la urbanización para prevenir futuros incidentes similares.