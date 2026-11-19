La conselleira de Medio Rural, María José Gómez —acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, y el alcalde de Beariz, Manuel Prado—, visitó la base de medios aéreos de lucha contra incendios situada en este municipio de la comarca de O Carballiño.

Durante la visita, la conselleira destacó la importancia de este tipo de infraestructuras para la defensa contra el fuego. Recordó la amplia red de bases de medios aéreos de la Xunta —que cuenta con 21 instalaciones distribuidas por todo el territorio gallego— y subrayó que los helicópteros y aeronaves son herramientas fundamentales en este ámbito, valoradas por su funcionalidad, agilidad y contribución a una respuesta rápida ante cualquier incendio.

Asimismo, Gómez reiteró el agradecimiento y reconocimiento del Gobierno gallego a todo el personal que trabaja en primera línea contra los incendios, incluidos los efectivos destinados en las bases aéreas, los profesionales del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta, así como el personal de otras administraciones públicas que también participa en estas operaciones.