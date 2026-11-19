Mientras debatimos problemas sociales urgentes -vivienda, empleo, desigualdad y precariedad-, el planeta sigue enviando señales que no podemos seguir ignorando. La expedición científica Tara Polaris I, a la deriva en el Ártico, documenta cómo el hielo retrocede y cómo una región que se calienta entre tres y cuatro veces más rápido que el resto del mundo se transforma ante nuestros ojos.

No se trata de una preocupación lejana. El hielo marino actúa como un espejo que refleja la radiación solar; al derretirse, el océano oscuro absorbe más calor y acelera el deshielo. Ese círculo vicioso puede alterar corrientes oceánicas, climas, ecosistemas y la vida de millones de personas a miles de kilómetros del Polo Norte.

Además, la apertura de rutas árticas ya permite el tránsito de petroleros, con el consiguiente riesgo de accidentes y contaminación en un entorno extremadamente frágil. La ciencia advierte, pero los intereses económicos y la inacción política siguen retrasando las decisiones necesarias.

No debemos plantear una falsa disyuntiva entre atender los problemas sociales y proteger el clima. Son la misma lucha: un planeta más caliente traerá más sequías, inundaciones, migraciones forzadas, inseguridad alimentaria y desigualdad. ¿De qué sirve acumular riqueza en un entorno cada vez más hostil? Necesitamos un capitalismo distinto, que ponga a las personas y la salud del planeta por delante del beneficio a cualquier precio. Escuchar a la ciencia y actuar con urgencia no es un lujo: es la condición para garantizar un futuro digno para todos.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)