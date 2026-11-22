ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona de avanzada edad resulta herida tras ser atropellada en Xinzo
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona de avanzada edad resultó herida en la mañana de este domingo, 22 de noviembre, tras sufrir un atropello en la avenida de Ourense, en Xinzo de Limia. El accidente tuvo lugar a las 09:20 horas. A pesar del impacto, la víctima se encontraba consciente en el momento en el que llegaron los servicios de emergencia para prestarle asistencia.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, agentes de la Policía Local y personal de Protección Civil de Xinzo de Limia.
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