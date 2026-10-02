De Boborás a las alturas: la historia de Eva Decabo y su apuesta por la formación aeronáutica en Ourense

El aterrizaje de Eva Decabo (Boborás, 1990) en el mundo de la aviación fue puramente casual. Formada en Trabajo Social, un día encontró un anuncio sobre la profesión de auxiliar de vuelo que podía compatibilizar con su trabajo. “Era una opción viable y decidí dedicar mi tiempo a realizar el curso para obtener el certificado”, recuerda. Tenía 26 años cuando probó suerte en este ámbito, un nuevo camino que, a día de hoy, se ha convertido en algo más que un empleo. “Es un estilo de vida”, resume.

Hace apenas seis meses abrió en Ourense Modo Avión, una escuela de formación aeronáutica, si bien no son sus primeros pasos en la enseñanza. Después de trabajar como directora en otra academia, decidió crear su propia propuesta, con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de preparación en la provincia. “Quería poner en marcha mi proyecto y hacerlo accesible tanto a nivel de tiempo como de inversión económica porque, para la idiosincrasia de una ciudad ourensana, donde el salario no es tan alto como, a lo mejor, en Madrid o en Barcelona, de lo contrario cerraba muchas puertas a muchas personas”, explica.

Rumbo profesional

La iniciativa está orientada a la formación para ejercer como auxiliar de vuelo y combina nueve materias teóricas con una formación práctica que incluye extinción de incendios, salvamentos, primeros auxilios, RCP y protocolos de seguridad aérea. Para algunas de estas actividades cuenta con la colaboración de profesionales externos, como personal de Protección Civil y Bomberos y especialistas de distintas áreas, entre ellos Moisés García, piloto encargado de impartir las asignaturas de Conocimientos Teóricos Generales de la Aviación y Normativa.

Además, una parte de esta preparación se traslada fuera de las aulas, hasta Boborás. “En el entorno natural del municipio solemos poner en práctica los conocimientos de supervivencia; también usamos el polideportivo y la piscina para practicar la prueba de natación estilo libre, de 100 metros en dos minutos y medio”, señala Decabo. Para completar el programa, el alumnado también se desplaza fuera de la provincia para conocer instalaciones relacionadas con el sector, como el aeródromo de Rozas, en Lugo.

Cuando decidió emprender por su cuenta en Ourense, Decabo reconoce que el proceso no ha sido sencillo, aunque sí más “llevadero” porque disfruta con su trabajo: “Cuando suena el despertador, yo no me amargo. Me gusta mucho lo que hago; quienes estamos con esto somos muy frikis con lo nuestro”. Y quién le iba a decir que esta trayectoria empezaría con un anuncio que encontró por casualidad: tenía 26 años y nunca había pensado dedicarse a la aviación, pero hoy forma parte de su día a día y también de sus planes a futuro, con la intención de compartir su experiencia en su tierra natal, donde prevé organizar charlas.