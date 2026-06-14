Boborás celebra o galeguismo e a memoria no premio Losada Diéguez
XLI EDICIÓN
O acto, que celebra o galeguismo e a memoria no premio Losada Diéguez, recoñeceu as obras de Cynthia Menéndez e Carmen V. Valiña
Nunha mañá de exaltación do galeguismo, o evento comezou coa tradicional misa, un ritual importante polo fondo arraigo católico de Losada Diéguez. Logo da eucaristía, os presentes fixeron a ofrenda diante da súa tumba en San Mamede de Moldes, que estivo acompañada pola ofrenda a Manuel Chamoso Lamas, que nesta ocasión correu por conta dos membros do Centro de Estudos que leva o seu nome.
Acompañados polo son das gaitas de Boborás e Maceda, os presentes baixaron ata o pazo onde se celebra o acto, que estivo guiado pola xornalista Nuria Castro. A alcaldesa de Boborás e presidenta da Fundación Antón Losada Diéguez, Patricia Torres, recordou que este acto “é importante para darlle o valor que merece a súa figura e recordala”, explicando que ao morrer con 45 anos “non tivo a oportunidade de deixar un legado máis extenso, pero si foi quen sementou a idea do galeguismo e puxo as primeiras pedras do que logo foi a Xeración Nós”.
O premio na categoría de creación literaria foi para Cynthia Menéndez pola obra “Son coma glaciares os barcos de aceiro”, na que a narración destaca polo seu “alento lírico e esteticamente innovador”. A autora reivindicou as dificultades do sector naval e as mobilización sindicais dos ano noventa na cidade olívica. Na categoría de ensaio e investigación, o recoñecemento foi para “As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo (1885-1936)”, de Carmen V. Valiña, no que fai unha análise da realidade das mulleres internadas no sanatorio e na que se recollen as voces de Silveria e Dolores, dúas veciñas de Boborás coetáneas con Losada Diéguez.
O acto contou coa presenza do alcalde en funcións do Carballiño, José Castro; o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, e o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, así como outros representantes institucionais.
Menor dixo que “o que somos importa”, e que “o noso idioma é a nosa ferramenta máis potente”, recoñecendo o legado do autor ourensán. Pardo destacou a pegada de Losada Diéguez na identidade galega, definíndoo coma un dos pais do galeguismo contemporáneo: “Sen eles sería imposible imaxinar a Galicia de hoxe”.
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