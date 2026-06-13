Gastronomía y naturaleza en el cartel de la Festa do Pulpo de O Carballiño

El pulpo de O Carballiño y un volcán de Lanzarote, a modo de caldera, son los elementos centrales del cartel que promocionará la 64 edición de la Festa do Pulpo, dedicada este año a esta isla canaria. La obra, firmada por la artista carballiñesa Ari Quintas, mezcla así la gastronomía local, con el pulpo á feira como principal referente, con la naturaleza y la belleza volcánica de Lanzarote.

El cartel fue presentado ayer en el Museo da Fábrica do Papel do Carballiño, en un acto que reunió a autoridades de la comarca, Xunta y Diputación, además de patrocinadores del evento.

José Castro-Gil, alcalde en funciones de O Carballiño, destacó la colaboración de instituciones, empresas patrocinadoras y de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño en una celebración “que dinamiza a vila, pero tamén a comarca e o resto da provincia”.

El concejal de Turismo, Manuel Dacal, agradeció “a tantas persoas que se esforzaron e se seguen a esforzar para que a festa sea o que é”. Un trabajo que ha permitido crecer esta fiesta hasta conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional en 2022. “Sen as nosas pulpeiras e pulpeiros non estaríamos onde estamos”, añadió el responsable de Turismo.

La diputada de la Deputación de Ourense Patricia Torres destacó que “facer unha festa con tanta afluencia de persoas como esta é tamén facer provincia”. Por su parte el jefe provincial de Turismo de la Xunta de Galicia, Cecilio Santalices, subrayó que el evento “é un escaparate non só para O Carballiño, senón para toda Galicia. Unha festa internacional, para a xente de aquí e para os visitantes, o que move a economía da provincia, e atrévome a decir que de toda Galicia”.

Unión de territorios

Manuel Dacal agradeció el trabajo de la diseñadora, Ari Quintas, “que ano tras ano nos coloca na élite artística”. Por su parte, la artista carballiñesa explicó que en el cartel quiso “unir dous símbolos nunha única imaxe, o pulpo cocéndose na caldeira tradicional, na que o fogón é o volcán. A imaxe simboliza a unión dos dous territorios”.

El acto concluyó en la terraza del Museo da Fábrica de Papel con una degustación de pulpo a cargo de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño, acompañada de empanada y vino de O Ribeiro.

Programación

Con la presentación del cartel y el acto oficial realizado en Lanzarote, comienza la cuenta atrás para la Festa do Pulpo, que se celebrará el 9 de agosto, con una amplia programación de actividades previas. José Castro adelantó que se incluirá el concierto de Burning, el 31 de julio dentro del ciclo Oh Yeah, además de la tapa gigante, la feria de vinos y el concurso de camisetas.