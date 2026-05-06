En Portada: Así están las galerías, así está Ourense

Goteras, cubos y fregonas. Cartones en el suelo para tapar los charcos provocados por la lluvia, columnas ennegrecidas y una regleta de enchufes sobre la fuente de la planta principal. Las imágenes tomadas por La Región revelan el deterioro de las Galerías Centrales, cuyo principal propietario y presidente de la comunidad es el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Poco más que decir: así tiene las galerías, así está Ourense.

La ciudad cuenta con una treintena de galerías comerciales. Fue un modelo comercial de éxito entre los años 60 y 90 del siglo pasado, pero en este tiempo de “influencers” se han quedado suspendidas en el pasado. Como la vieja Auria, donde uno de los debates más encendidos tiene que ver con el destino de dos torques que saldrán a subasta. O como el Plan de Urbanismo, el PXOM, que data de la época castrexa, de cuando era alcalde Tabarés Castro.

Si el comercio de proximidad tiene ante sí un gran desafío de supervivencia y relevo generacional, las galerías comerciales mucho más: hasta 660 locales radicados en estos inmuebles están vacíos, lo que revela un grado muy bajo de ocupación, en algunas de apenas el 20%. La pregunta en el caso de una ciudad que quiere avanzar, más allá de los intereses personales de quien la desgobierna, es cómo podemos revertir la situación, cómo podemos considerarlas un activo, qué plan municipal podemos desarrollar para relanzarlas. Y eso es lo que les pregunto.