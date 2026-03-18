El colegio de Xuvencos, en Boborás, mejora su accesibilidad

El colegio Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, en el que estudian cerca de 90 niños de Infantil y Primaria, estrena diversas mejoras por un importe de 178.000 euros y sufragadas por la Consellería de Educación, entre las que destaca la mejora en la accesibilidad de toda la planta baja, tras la ejecución de una rampa para salvar dos escalones. Así lo destacó el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, durante su visita al centro en la mañana de ayer.

A esta primera actuación se une la renovación de los baños, el pavimentado de los 750 metros cuadrados del patio exterior y la reparación y protección de los tres pilares de este espacio. También se realizaron trabajos en la carpintería exterior del edificio, con la renovación de tres ventanas y dos puertas y la sustitución de otras 16 puertas y cinco armarios en el interior del centro. Asimismo, se renovaron el almacén y la sala de limpieza de la planta baja.

Arquitectura pedagóxica

Manuel Pardo destacó que esta intervención forma parte del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, la hoja de ruta del Gobierno gallego para la modernización de las infraestructuras educativas con el objetivo de avanzar hacia escuelas e institutos más cómodos, innovadores y sostenibles.

El delegado territorial recordó igualmente que la Xunta está invirtiendo más de 58 millones de euros en 690 acciones en la provincia de Ourense. De estas, 38 son obras de gran envergadura en diferentes fases (finalizadas, en curso y licitadas) por un importe superior a 29 millones de euros; otras siete (205.000 euros) son instalaciones fotovoltaicas y 637 son pequeñas obras de verano, por un importe de 13,6 millones de euros.

Además, hay ocho intervenciones ya comprometidas con un presupuesto superior a 15 millones de euros; entre ellas destaca el inicio de la construcción del que será el primer instituto de Pereiro de Aguiar, Padre Feijóo, con una inversión estimada de 9,5 millones de euros.