Condenado siete años después por un robo tras estar huido en Holanda

El hombre condenado por el robo con violencia, en el juicio de ayer en la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial culminó este martes una atípica doble jornada judicial después de que el mismo hombre fuese juzgado en dos días consecutivos por dos casos diferentes.

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Este martes, el hombre, de nacionalidad dominicana, fue condenado a tres años de prisión, tras alcanzarse un acuerdo de conformidad, por un delito de robo con violencia cometido en mayo del año 2019 en la localidad de Pazos de Arenteiro (Boborás). Este violento asalto ya había supuesto la condena previa de otras tres personas, entre ellas la propia pareja del ahora sentenciado. En cambio, él consiguió huir a Holanda.

Los hechos

El recién condenado, actuando como ideólogo del plan, decidió asaltar el domicilio de dos ancianos octogenarios aprovechando que su madre había trabajado allí como cuidadora. Mientras él y su pareja esperaban en un vehículo en las inmediaciones tras realizar labores de vigilancia, otros dos cómplices irrumpieron en la vivienda encapuchados y armados con un cuchillo y una pistola simulada.

En el interior, sometieron a una extrema violencia a los propietarios y a su empleada, a quienes ataron, amordazaron y amenazaron con graves lesiones para sustraer joyas y dinero en efectivo. La rápida alerta de los vecinos frustró el plan original y precipitó la huida en coche del ahora condenado, quien escapó del lugar dejando atrás a los autores materiales al verse descubierto.

Pillado en Holanda

Él no había podido ser juzgado hasta la fecha porque se dio a la fuga. Su ocultismo finalizó al ser localizado en lo Países Bajos, donde fue arrestado en virtud de una Orden Europea de Detención.

Tras ser extraditado, el hombre permanecía en prisión provisional desde el pasado mes de diciembre. Por ello, los nueve meses que ya ha cumplido privado de libertad le serán descontados de la pena de tres años. Además, a pesar de la condena, se ha desestimado la petición de expulsión del territorio español, ya que cuenta con residencia legal en los Países Bajos, por lo que se beneficia de sus derechos como ciudadano comunitario.

El lunes, este varón ya se había sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, por un caso en el que se le juzgó por un delito contra la salud pública. En cambio, en este caso, según adelantó su abogada, será absuelto de los cargos.