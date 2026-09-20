Los juzgados de la provincia de Ourense reducen mil casos de la lista de espera acumulada

La Justicia ourensana consiguió sacar más expedientes de los que entraron durante 2025. Los juzgados y tribunales de la provincia resolvieron 38.319 asuntos, casi un millar más que los 37.321 registrados. Al cierre del año, la carga pendiente se situó en 16.972 procedimientos, 780 menos que un año antes. Así lo ratifican datos de la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia publicada esta semana.

Ourense consiguió así la segunda mayor reducción de Galicia, solo por detrás de Pontevedra. El resultado se explica por la combinación de una menor entrada de pleitos y una mayor capacidad de respuesta de jueces y magistrados. El número de asuntos resueltos creció un 4,3 % respecto al año anterior.

El descenso de los expedientes pendientes no significa, sin embargo, que los tribunales sean más rápidos. En el conjunto de Galicia aumentaron las duraciones medias estimadas tanto en primera como en segunda instancia. La memoria no desglosa este indicador por provincias, por lo que no permite saber si los tiempos de espera también crecieron en Ourense.

Aunque las estadísticas conceden un respiro, no borran los problemas de fondo. La Sección Primera de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la ciudad, especializado en familia, estuvieron entre los órganos gallegos que recibieron jueces de refuerzo en algún momento de 2025. Estos profesionales trabajaron junto a los titulares para aliviar la carga y rebajar los asuntos en trámite.

El refuerzo permanente de la jurisdicción civil ya está aprobado. El Gobierno incluyó en un real decreto publicado en julio una nueva plaza para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense. Su incorporación elevará de seis a siete el número de magistrados y se hará efectiva el 1 de junio de 2027. La medida llegó después de que la comisión mixta del TSXG y la Xunta solicitase en febrero ampliar la dotación civil de la ciudad.

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La falta de personal ya había sido advertida por Ana María del Carmen Blanco Arce cuando tomó posesión como primera presidenta de la Audiencia Provincial el pasado verano. La magistrada situó entre las prioridades de su mandato la implantación de la nueva organización judicial y reclamó “plantillas estables y reforzadas, no reducidas”.

Blanco Arce también aseguró que conoce de cerca las carencias de los órganos judiciales ourensanos. “Ourense es una provincia con una larga tradición de dignidad, esfuerzo y sentido de la Justicia. Conozco de cerca su realidad judicial, sus carencias y también el compromiso de quienes cada día sostienen su funcionamiento”, afirmó. La presidenta se comprometió a trasladar esas necesidades a la Sala de Gobierno del TSXG.