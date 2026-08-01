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Extinguido un incendio forestal de 0,17 hectáreas en Xurenzás, Boborás

LUGAR DE PRADO

Extinguido un conato de incendio en Boborás tras calcinar 0,17 hectáreas en la parroquia de Xurenzás

La Región
La Región
Publicado: 01 ago 2026 - 09:15 Actualizado: 01 ago 2026 - 09:15
Camiones de bomberos en una imagen de archivo
Camiones de bomberos en una imagen de archivo

A las 23:36 horas de la noche de este viernes, 31 de julio, se dio aviso de un conato de incendio en el lugar de Prado, en la parroquia de San Pedro de Xurenzás, en el Concello de Boborás. El fuego pudo ser extinguido minutos antes de la una de la mañana del sábado tras calcinar un terreno de 0,17 hectáreas, extendiéndose las labores de refresco en la zona hasta las 1:34 horas.

Para los trabajos de extinción se movilizaron un total de dos agentes, tres brigadas y tres motobombas.

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