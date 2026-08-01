Extinguido un incendio forestal de 0,17 hectáreas en Xurenzás, Boborás
LUGAR DE PRADO
Extinguido un conato de incendio en Boborás tras calcinar 0,17 hectáreas en la parroquia de Xurenzás
A las 23:36 horas de la noche de este viernes, 31 de julio, se dio aviso de un conato de incendio en el lugar de Prado, en la parroquia de San Pedro de Xurenzás, en el Concello de Boborás. El fuego pudo ser extinguido minutos antes de la una de la mañana del sábado tras calcinar un terreno de 0,17 hectáreas, extendiéndose las labores de refresco en la zona hasta las 1:34 horas.
Para los trabajos de extinción se movilizaron un total de dos agentes, tres brigadas y tres motobombas.
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