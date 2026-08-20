Un incendio cerca de las casas de madrugada alarma a los vecinos de Boborás: "Todo indica a que fue provocado"

Un incendio registrado durante la noche en la localidad de Moreiras, en Boborás, generó alarma entre los vecinos al producirse en las proximidades de varias viviendas. El fuego fue declarado a las 23:24 horas y quedó completamente extinguido a las 3:14 horas, según los datos del operativo.

Las llamas afectaron a una superficie aproximada de 0,05 hectáreas de terreno raso y 0,1 hectáreas de zona arbolada. Para controlar el incendio fue necesario movilizar un agente, tres brigadas y dos motobombas, que trabajaron durante varias horas hasta darlo por extinguido.

Provocado

La cercanía del fuego a las viviendas provocó preocupación entre los vecinos de la zona, aunque finalmente no se produjeron daños en las casas. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, consultada sobre el origen del incendio, apunta a una posible intencionalidad. "Todo indica a que fue provocado", señaló, en referencia a las circunstancias en las que se produjo el fuego.