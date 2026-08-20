Los incendios disparan la contaminación en Ourense a máximos anuales por partículas suspendidas

Una densa capa de humo cubrió este miércoles la ciudad de Ourense y disparó la contaminación por partículas. Las PM10, diminutas trazas de polvo, ceniza, hollín y otros materiales suspendidos en el aire capaces de penetrar en las vías respiratorias, alcanzaron picos próximos a los 275 microgramos por metro cúbico, el valor más alto registrado en la estación de la ciudad durante el último año. La cifra multiplica por seis el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Consellería de Medio Ambiente atribuye la situación al humo procedente de los incendios de Portugal y Ponteareas, arrastrado hacia la provincia durante las últimas horas. La previsión es que hoy el escenario comience a mejorar, ya que un cambio en la circulación del aire desplazará el humo hacia el sur y favorecerá el regreso progresivo a valores habituales.

El Sergas recomendó reducir la exposición, especialmente entre las personas con enfermedades respiratorias, mantener cerradas las ventanas, evitar el ejercicio físico al aire libre, hidratarse y utilizar mascarilla FFP2 cuando sea necesario permanecer durante un tiempo prolongado en el exterior. El neumólogo del CHUO Hugo Gómez advierte que en esta situación “é fundamental permanecer en espazos pechados”, sobre todo por parte de los colectivos más vulnerables.

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A este episodio se sumaron dos pequeños incendios en la provincia. Uno se declaró a media tarde en Canibelos (en el municipio de Ourense) y afectó a 0,1 hectáreas. En el transcurso del fuego quedó completamente calcinado un vehículo clásico propiedad de Marcos Rodríguez, sin que esté determinada la relación exacta entre el coche y el origen de las llamas.

Rodríguez explica que el vehículo acababa de ser reparado en el depósito de combustible y aparentemente conservaba una pequeña pérdida. Había salido con él “para rodarlo” y evitar que permaneciese parado demasiado tiempo. Tras aparcarlo y regresar a casa, comenzó a percatarse del incendio. “Cando saín para fóra xa vimos o fume, empezamos a escoitar as explosións e empezou a arder”, relata.

El propietario calcula que el coche ardió apenas cinco minutos y destaca la rapidez de la intervención. “Viñeron rápido, tardaron cinco ou dez minutos”, señala. La actuación evitó que las llamas continuasen avanzando hacia el monte, aunque el vehículo quedó destruido: “O coche desapareceu”.

Poco antes de las 16,00 horas comenzó otro fuego en Montederramo, en la parroquia de Gabín. Quedó extinguido casi dos horas después y quemó 0,4 hectáreas. Participaron un agente, tres brigadas, una motobomba y un helicóptero.

Además, el calor completó la jornada. La ciudad alcanzó los 35,2 grados, la segunda temperatura más alta de Galicia, tras los 35,5 de Vilamartín. Hoy llegará un respiro: se esperan lluvias y la máxima caerá hasta los 28 grados.