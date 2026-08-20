Los incendios del año 2025 en Valdeorras protagonizan un documental

Un momento del rodaje en la aldea de Cernego, Vilamartín, arrasada por el fuego.

El documental “Arde a orillas del Sil” ya ha comenzado su rodaje buscando conservar la memoria de los incendios forestales que arrasaron Valdeorras durante el verano del año 2025. El equipo inició las grabaciones el pasado 14 de agosto y tiene previsto finalizar el trabajo de campo a finales de esta semana.

La producción está dirigida por Antón García Gonçalves, estudiante de Dirección de Cine en Madrid, y cuenta con Agustín “Guti” González como productor. Junto a ellos se ha desplazado desde Madrid un equipo formado por cinco personas.

El proyecto nació después del estreno de “Saúde”, el anterior documental realizado por ambos creadores, que fue presentado en diciembre de 2025.

Este documental busca ir más allá de las imágenes de las llamas y las cifras de hectáreas calcinadas. El documental pondrá el foco en las personas que vivieron los incendios, sus consecuencias y la situación actual en los diferentes muncipios. La propuesta combinará entrevistas, imágenes actuales de las zonas afectadas y pequeñas recreaciones ficcionadas.

Durante estos primeros días de rodaje, el equipo ha trabajado en diferentes puntos de la comarca de Valdeorras,

Durante estos primeros días de rodaje, el equipo ha trabajado en diferentes puntos de la comarca de Valdeorras, entre ellos Cernego, además de desplazarse hasta Viana do Bolo, donde se ha grabado una pequeña parte ficcionada.

Para poder afrontar el rodaje, los responsables pusieron en marcha una campaña de crowdfunding a través de Verkami, destinada principalmente a cubrir los gastos básicos de producción, como combustible, desplazamientos, manutención y logística. La campaña terminó superando el objetivo inicialmente marcado. Agustín “Guti” González destaca el respaldo recibido por parte de la ciudadanía: “La campaña para buscar fondos fue un éxito, mucha gente colaboró con nosotros”.

El productor también quiso agradecer públicamente la colaboración de diferentes entidades y establecimientos que están facilitando el trabajo durante estos días. Entre ellos se encuentra el Concello de Vilamartín de Valdeorras, que ha cedido el albergue municipal para alojar al equipo de producción durante el rodaje.

También ha destacado la colaboración del Concello de Viana do Bolo, que, según González, “puso todo lo posible para colaborar” con la producción, así como la de la Asociación de Boteiros de Viana.

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Junto a estos apoyos destacan los de Cafetería Dock y 13/14, establecimientos de O Barco encargados de proporcionar la comida al equipo durante estas jornadas “a un precio reducido”, señalaron desde la producción. El rodaje rematará a finales de la presente semana y, posteriormente, comenzará una fase de montaje y postproducción que se prolongará durante los próximos meses.