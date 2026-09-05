Dos jóvenes roban joyas de oro en una vivienda de Boborás tras entrar con la excusa de pedir agua: "Aproveitándose da boa vontade dunha veciña"

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha difundido un aviso entre la vecindad del municipio para alertar de un robo registrado en una vivienda de Brues, en el que, según explica, dos mujeres habrían accedido al inmueble con la excusa de pedir agua y posteriormente se habrían llevado varias joyas de oro.

Torres advierte de que las mujeres se acercaron hasta la vivienda y solicitaron agua a una vecina. Según el relato difundido por la regidora, aprovecharon la confianza de la mujer para entrar en la casa y hacerse con las joyas que guardaba en su interior.

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La alcaldesa describe a las sospechosas como "dúas mulleres novas, morenas e co pelo recollido nunha coleta" y recalca que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil.

La alcaldesa pide precaución a los vecinos

A raíz de este suceso, Patricia Torres ha querido trasladar una advertencia especialmente dirigida a las personas mayores y vulnerables del municipio, así como a quienes viven solas.

La alcaldesa pide a los vecinos de Boborás y de sus distintas aldeas que extremen las precauciones y que no permitan el acceso a sus viviendas a personas desconocidas.

En el aviso, Torres reclama también que cualquier comportamiento sospechoso sea comunicado de inmediato a la Guardia Civil: "Non permitades o acceso á vivenda a persoas descoñecidas e, ante calquera comportamento sospeitoso, avisade inmediatamente á Garda Civil."

La regidora incide especialmente en la necesidad de hacer llegar esta advertencia a las personas mayores que puedan encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, pide a los vecinos que compartan el aviso con sus familiares y con aquellas personas que puedan vivir solas.

El mensaje difundido por Patricia Torres concluye con una advertencia directa a la población de Boborás: "Moito coidado."