En marcha el Obradoiro de Emprego Bolemás en Boborás

Este jueves comenzaron las actuaciones del Obradoiro de Emprego Bolemás en la zona de Boborás, destinadas a la mejora de terrenos e infraestructuras en las localidades promotoras de este programa de formación y empleo —Boborás, Leiro y Maside—, financiado por la Xunta de Galicia.

Tras completar el periodo de formación en prevención de riesgos laborales, arrancan ahora nueve meses de actuaciones que llevarán a cabo 20 alumnos y alumnas, distribuidos en dos módulos formativos. Por un lado, el de albañilería, en el que se ejecutarán trabajos de rehabilitación de elementos patrimoniales, como fuentes y lavaderos. Por otro, el módulo forestal, centrado en la limpieza de las franjas secundarias con propietarios desconocidos o no localizables, con el objetivo de prevenir incendios y proteger los entornos naturales y los núcleos de población.

Durante esta primera jornada, desarrollada entre las 7.00 y las 15.00 horas, los participantes iniciaron las labores de limpieza de una franja secundaria ubicada en Pazos de Arenteiro y el acondicionamiento de una fuente y un lavadero en la aldea de Figueiroa. En este último caso, las actuaciones de albañilería consistieron en la retirada de hormigón colocado de forma inadecuada, el adoquinado y el sellado de las zonas por las que se producían pérdidas de agua. Una jornada que la directora del taller, Irene Pías, calificó de «suave» por tratarse del primer día, aunque destacó que se trabajó «moito e ben», pese a las altas temperaturas.

Primer Obradoiro "Bolemás"

Esta es la primera vez que Boborás, Leiro y Maside colaboran en un Obradoiro Dual de Emprego, tras la incorporación de Leiro este verano y la salida de O Carballiño, que desde este año impulsa un taller en solitario.