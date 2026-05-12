La Xunta abre el plazo del programa Retorna Cualifica Emprego para facilitar el retorno de 200 gallegos del exterior

La Xunta de Galicia ha abierto este martes el plazo de solicitud de una nueva edición del programa Retorna Cualifica Emprego, con la que prevé facilitar el regreso con empleo de unas 200 personas gallegas residentes en el exterior.

El programa, impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración dentro de la Estratexia Galicia Retorna, permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio o hasta agotarse el crédito disponible, que asciende a 2,3 millones de euros.

La iniciativa está dirigida a gallegos emigrados y a sus descendientes menores de 55 años, ofreciendo la posibilidad de retornar a Galicia con contratos vinculados a vacantes ofertadas previamente por empresas gallegas. Además, incluye ayudas para favorecer la instalación de las personas seleccionadas, entre ellas apoyos destinados al alquiler de vivienda.

La Xunta destacó que las dos convocatorias anteriores permitieron ya el retorno de cerca de 400 gallegos procedentes de 21 países, muchos de ellos acompañados por sus familias. En total, regresaron también más de 160 acompañantes y las incorporaciones laborales se repartieron entre unos 60 municipios gallegos.

Como principal novedad de esta edición, el Gobierno gallego amplía de 11 a 16 meses el período de prospección, selección y acompañamiento, con el objetivo de adaptar mejor el programa a las necesidades de cada territorio y mejorar la conexión entre empresas y trabajadores.

Las personas retornadas en anteriores ediciones tenían una edad media de 35 años y procedían principalmente de países como Argentina, Cuba, Venezuela, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania o Suiza. Los empleos ofertados abarcan sectores como hostelería, construcción, industria, comercio, servicios o actividades agroganaderas.