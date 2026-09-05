Nuevo impulso a la obra para recuperar Regueiro de Abaixo

El conjunto patrimonial de Regueiro de Abaixo, en Boborás, avanza hacia su recuperación integral con unas obras destinadas a poner en valor los elementos tradicionales que conforman este enclave. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 84.000 euros, está financiada en un 80 % por la Xunta, a través de Agader, y en el 20 % restante por la Diputación.

Esta intervención contempla la rehabilitación de cinco hórreos tradicionales, la recuperación del antiguo horno y la intervención en la fuente, además del acondicionamiento general del entorno. Según explica el Concello, las obras están “moi avanzadas” y permitirán revalorizar “este enclave como un espazo útil para a veciñanza, mellorando as condicións de accesibilidade, a contorna e os espazos de uso común”.

Relacionado El verano de los que vuelven a Feás de Boborás

Junto a la inversión pública, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacó el papel de los residentes, agradeciendo “a colaboración dos veciños, que fixeron posible esta actuación coa cesión do espazo ao Concello”. La regidora extendió asimismo este reconocimiento a las administraciones implicadas, cuyo apoyo considera clave “para conservar un patrimonio que forma parte da nosa historia e da nosa identidade”.

La intervención permitirá recuperar cinco hórreos tradicionales, el antiguo horno y la fuente del enclave

Patrimonio vecinal

Para comprobar de primera mano la evolución de los trabajos, la alcaldesa visitó el pasado jueves el conjunto patrimonial acompañada por la concejala Rosy Pérez y por el director de la obra, César Padrón, junto con representantes de la empresa encargada de su ejecución y varios vecinos. Durante la visita, Torres insistió en la importancia de intervenir sobre estos espacios como Regueiro de Abaixo, vinculados a la memoria del municipio. “Falan dunha maneira de vivir, de traballar e de relacionarse que debemos preservar”, señaló.