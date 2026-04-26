ELEXIDAS POR MAIORÍA
Dúas obras sobre a memoria gañan o Antón Losada Diéguez
O Xurado do XLI Premio Antón Losada Diéguez deliberou este sábado e emitiu o fallo da presente edición na Casa do Concello de Boborás. As gañadoras do certame foron elixidas por maioría; as súas obras abordan a memoria de dous pobos, Vigo e Conxo.
Cynthia Menéndez non se dedica formalmente á escritura. Traballa nunha libraría, pero escribe cada noite ao chegar a casa, especialmente poesía, e desenvolveu a súa traxectoria na escena underground neste ámbito durante moitos anos. O seu impulso lírico combinouse coa súa vontade de facer literatura obreira con voz poética e deu forma a “Son coma glaciares os barcos de aceiro”, obra gañadora da modalidade de Creación Literaria do certame e que o xurado destacou polo seu “alento lírico” e a súa forma “esteticamente innovadora” de abordar a privatización do sector naval en Vigo a finais dos anos noventa.
Na modalidade de Ensaio e Investigación resultou gañadora a obra “As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo (1885-1936)”, da investigadora de Baio, Carmen V. Valiña. O seu traballo, escrito en clave de memoria, aborda a situación de mulleres internas no manicomio de Conxo desde a súa apertura ata a Guerra Civil. O xurado valorouna pola adopción dun estilo “próximo á narrativa de ficción”, combinado coa “análise crítica do arquivo” para tratar cuestións como a maternidade ou a violencia machista.
Nin Menéndez nin Valiña se esperaban os resultados do certame. Menéndez atopábase en Irlanda coa súa familia cando recibiu a chamada: “Descoñecía que o certame era hoxe e a emoción foi súper grande”, sinala. Valiña tamén se mostra moi satisfeita ao ver que o libro tivo repercusión non só entre o público, senón tamén no ámbito da crítica institucional. “Contactoume a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que foi a miña compañeira da Facultade de Xornalismo, e gañar foi toda unha sorpresa”, engade.
REDUCIR EL TRÁFICO
Pazos de Arenteiro abre aparcamiento disuasorio
Lo último
EL ÁNGULO INVERSO
Los susurros del diablo
O AFIADOR
A flexibilidade ideolóxica