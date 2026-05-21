Pazos de Arenteiro gana atractivo con 2,6 millones en mejoras

Pazos de Arenteiro, en Boborás, contará con un importante impulso para su desarrollo turístico y cultural gracias a una inversión de 2.637.003 euros del Ministerio de Industria y Turismo. Así lo destacó este miércoles el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, durante una visita al conjunto histórico acompañado por la alcaldesa, Patricia Torres, en la que subrayó la importancia de esta actuación para revitalizar el entorno, mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar su atractivo como enclave singular.

El proyecto fue seleccionado dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y Revitalización del Patrimonio Histórico con Uso Turístico en Bienes de Interés Cultural (BIC), siendo el único de la provincia de Ourense beneficiado en esta convocatoria estatal, que financia 89 proyectos en todo el país, cuatro de ellos en Galicia.

Santos defendió “a aposta clara e importante do Goberno de España polo rural” y aseguró que esta inversión “permitirá impulsar o potencial turístico de Pazos de Arenteiro e reforzar a cohesión social e territorial”. Las actuaciones ya en marcha incluyen la renovación de pavimentos con materiales más integrados en el entorno, el soterramiento de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, la mejora de la iluminación pública y la rehabilitación de un inmueble municipal para usos turísticos y culturales, que albergará un centro de interpretación, un aula de formación y un espacio digital.

Por su parte, Patricia Torres agradeció el respaldo del Ejecutivo central y señaló que la iniciativa “supón unha oportunidade histórica para consolidar Pazos de Arenteiro como referente turístico e patrimonial do interior de Galicia”.