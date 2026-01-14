Condenado por cuatro focos de fuego en Calvos: “No estaba bien”

El 20 de abril de 2024, José Benito G.G. prendió cuatro focos de fuego con un mechero que llevaba encima en las proximidades de una finca ubicada en Serois, en la parroquia de Lobás (Calvos de Randín). Ocurrió a las ocho de la mañana y el incendio se propagó afectando a una superficie de 0,97 hectáreas, 0,62 de monte bajo y 0,35 de arbolado.

Por este fuego, José Benito G.G. (73 años) fue juzgado ayer en el Penal 1. El acusado admitió los hechos: “Los reconozco, yo no estaba bien”. Tras pactar con la defensa, la fiscal rebajó su petición de prisión de dos años y seis meses a un año y la multa de 2.700 euros a 1.080. El acusado aceptó tanto la pena de prisión de un año, la cual queda suspendida a condición de que no vuelva a cometer ningún delito, como la sanción económica. Además, deberá pagar los gastos de extinción a la Xunta de Galicia, fijados en 4.447 euros. Lo hará mediante ingresos mensuales de 150 euros.