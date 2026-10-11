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Extinguido un conato de incendio en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés

CALVOS DE RANDÍN

Un conato de incendio extinguido este sábado calcina 100 metros cuadrados dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, en el municipio de Calvos de Randín.

La Región
La Región
Publicado: 11 oct 2026 - 10:56 Actualizado: 11 oct 2026 - 10:56
Dos brigadistas apagan un fuego en la provincia de Ourense.
Dos brigadistas apagan un fuego en la provincia de Ourense.

Calvos de Randín registró en la tarde del sábado un conato de incendio forestal, ahora extinguido, que calcinó un total de 100 metros cuadrados dentro de la superficie del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

El fuego se inició a las 18.44 horas y quedó apagado a las 20.22 horas, según los datos de la Consellería do Medio Rural. Para su control se movilizó a un agente, una brigada y una motobomba.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga Alume, la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.

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