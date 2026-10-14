Fin a dos años de fuga: detenido un conductor temerario de Carballeda de Avia con 25 delitos viales y droga en el coche

Punto final a dos años esquivando la acción de la justicia. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Carballeda de Avia, de 32 años, considerado un auténtico peligro sobre el asfalto. Sobre el sospechoso pesaba ya una orden judicial de ingreso inmediato en prisión emitida por la Sección de lo Penal de Pontevedra, además de otras dos órdenes de búsqueda y arresto dictadas por los juzgados de Ribadavia.

El historial del arrestado acumula más de 25 delitos, la inmensa mayoría contra la seguridad vial por episodios de conducción temeraria y por ponerse al volante habiendo agotado todos los puntos del carné. Durante más de dos años había logrado eludir a los investigadores, dándose a la fuga sistemáticamente de los controles en los que intentaban darle el alto.

El cerco se cerró en la tarde del pasado 7 de octubre. Los agentes detectaron al individuo conduciendo un turismo por el término municipal de Carballeda de Avia e iniciaron un seguimiento que se prolongó hasta el municipio pontevedrés de A Cañiza. Allí consiguieron cerrarle el paso e interceptar el vehículo, pero el conductor no se dio por vencido: abandonó el coche a toda prisa e intentó escapar a pie.

Tras una breve persecución, los agentes lograron alcanzarlo y reducirlo, pese a que opuso una fuerte resistencia y protagonizó un forcejeo contra los uniformados.

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Durante la inspección posterior del turismo, los agentes hallaron en su interior cinco envoltorios de presunta cocaína, un trozo de hachís y 500 euros en metálico distribuidos en billetes de diverso valor, por lo que a sus cuentas pendientes con la justicia sumará nuevas diligencias penales.