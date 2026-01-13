Muimenta contará con huerto para la producción ecológica

El Concello de Carballeda de Avia pondrá en marcha en este nuevo año un proyecto de huerta ecológica en la aldea modelo de Muimenta gracias a una subvención de 360.000 euros del Gobierno central. La iniciativa permitirá activar cerca de 20 hectáreas de terreno y se desarrollará a lo largo de dos años con el objetivo de impulsar la producción sostenible, crear empleo y contribuir a la recuperación del rural.

El proyecto tiene su origen en la declaración, en 2022, de esta zona como el primer espacio agrario de experimentación impulsado por la Xunta. “Esta idea quedou parada, así que busquei outra maneira de levala a cabo”, explica el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia. Ante esa situación, el regidor decidió buscar nuevas vías de financiación y colaboración institucional.

El plan pretende poner la tierra a producir para reducir el riesgo de incendios y generar nuevas oportunidades

La solución llegó a través de la Universidade de Santiago de Compostela, que elaboró un proyecto técnico para el desarrollo de una huerta ecológica. “Tiven que moverme doutra maneira para conseguir o financiamento, pero agora, mediante o proxecto da universidade, vaise comezar xa este ano”, señala Milia.

Prevención de incendios

La iniciativa tendrá una doble vertiente. Por un lado, se pretende poner la tierra a producir para reducir el riesgo de incendios forestales, que el pasado año volvieron a afectar a esta parte de O Ribeiro. Por otro, el proyecto busca generar empleo en el rural, apostando por el cultivo ecológico como oportunidad de futuro.

El plan contempla la instalación de un invernadero al aire libre, la apertura de canales de riego en los lindes de las fincas y la habilitación de áreas destinadas a la cría de porco celta, que también se integrará en la dinámica de la aldea modelo. Además, se incluirá un apartado formativo para las personas interesadas en incorporarse al proyecto.

Según Milia, la huerta ecológica puede generar sinergias comerciales “xa que pódese plantar na horta ecolóxica e logo utilizar a propia cociña comunitaria para transformar os produtos e comercializalos, por exemplo facendo salsa ecolóxica”, explica. La aldea modelo también inaugurará en breve su centro social, “un pilar máis dentro do proxecto que permitirá a emprendedores que queiran vivir aquí teletraballar, ou a persoas maiores que escollan este lugar para o seu retiro”.

El alcalde recuerda que el 45 % de las viviendas de Muimenta están vacías y subraya que el objetivo final es revitalizar la aldea. “O que necesitamos son axudas para reactivar a vivenda baleira, por exemplo mediante vivenda social ou mediante turismo para a terceira idade, buscar fórmulas para xenerar riqueza e que os pobos non morran”, concluye.