Una ruta en Carballeda de Avia para honrar a un compañero de andainas

Pena Corneira es un monte situado en el ayuntamiento de Carballeda de Avia, que se eleva a 675 metros de altura y cuya roca vertical de la cima da nombre al monte. Es uno de esos parajes que no deja indiferente al que alguna vez la visita, y eso fue lo que les sucedió a Ramón Rial y a sus amigos, que consideraron que un lugar tan extraordinario tenía que dar nombre a una ruta de senderismo. Fue así como allá por el 2016 decidieron crear la ruta denominada “Los 50 de Pena Corneira”, así llamada por desarrollarse sobre un recorrido de 50 kilómetros.

La ruta nació como un recorrido de senderismo “intenso”, como lo define Alfredo Lameiro, uno de los participantes. Es una ruta en la que apenas se transita por caminos ni sendas, y se prefiere el campo a través a los caminos fáciles.

Durante tres años se celebró la ruta con gente llegada de diferentes puntos de Galicia y que compartían la pasión por el senderismo con Ramón. Pero Rial falleció el 15 de marzo de 2020, precisamente el día que se decretaba el confinamiento por el covid. Había estado preparando una ruta de 100 kilómetros en un solo día, que uniría Carballiño con Santiago, y Ramón salió a entrenar en la etapa entre Carballiño y Lalín en solitario.

Su hermana, Rosa Rial, se emociona al recordar aquel día, y resalta el compañerismo que caracterizó a Ramón hasta su muerte. Recuerda Rosa que “al no tener noticias de mi hermano, hablamos con sus amigos a las 20,00 de la tarde y a las 20,30 ya estaban todos delante del Ayuntamiento de Carballiño, para salir a buscarlo”.

Llegaron a Lalín y desde allí se distribuyeron en equipos, para acabar localizándolo, ya fallecido, a la medianoche de esa misma jornada, tan solo 4 horas después de denunciar su desaparición. Había fallecido sobre las 16,30 de un paro cardíaco haciendo lo que más le gustaba, que era caminar.

Rosa Rial indica que “nunca hubiese esperado la solidaridad de aquel día y tampoco, que 10 años después, sus amigos sigan celebrando esta ruta en su honor”. A Rosa, que no era muy aficionada al senderismo, esos actos le hacen ver el monte con otra mirada e indica que “yo misma he comenzado a unirme a esas rutas, en las que nos apoyamos los unos a los otros y no dejamos a nadie atrás”.

Alfredo Lameiro, que ha participado en casi todas las ediciones, indicaba que “sin lugar a dudas es la ruta más emotiva que realizamos en todo el año, ya que las aproximadamente 20 personas que participamos, conocíamos a Ramón, y compartimos el placer por ese tipo de senderismo, en el que, aunque andamos mucho, importa más descubrir nuevas cosas que andar”.