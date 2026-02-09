Rutas con destino Ourense

En Ourense, disímiles latitudes y acentos han convergido en la última década como si la frase “todos los caminos llevan a Roma” tuviera su reinterpretación moderna en “A Terra da Chispa”. Según datos publicados por el INE correspondientes al tercer trimestre de 2025, la población extranjera residente en territorio ourensano superaba las 50.000 personas, representando el 16% de la población total de la provincia. Lo que es catalogado como bum migratorio tuvo su proceso de arranque a partir de 2016, solo interrumpido por los cierres fronterizos internacionales producto de la pandemia de Covid-19.

La comunidad venezolana con más de 11.000 nacionales es quien lidera la población migrante en la provincia

Especialización por países

La comunidad venezolana con más de 11.000 nacionales, especialmente por vínculos familiares debido a la amplia migración gallega ocurrida a la nación caribeña el pasado siglo, es quien lidera la población migrante en la provincia. Su labor se encuentra centrada en servicios como gastronomía, comercio minorista, paquetería, trabajo autónomo y diversos emprendimientos gracias a programas de ayuda para retornados que han permitido la reactivación de negocios locales cerrados o el surgimiento de empresas enfocadas en ofrecer servicios profesionales de asesoramiento en materia de extranjería y procesos administrativos. Le siguen los ciudadanos colombianos, que suman 4.800 personas con una presencia mayoritaria en la hostelería y servicios de entrega a domicilio.

Por su parte, la comunidad peruana, aunque menor en número (1.450), ha registrado un crecimiento considerable orientándose laboralmente hacia los cuidados domésticos y servicios. Mientras el colectivo argentino, con 1.050 personas, crece a un ritmo moderado bajo un perfil mixto de retorno o servicios de atención al cliente.

En Ourense la presencia de portugueses se mantiene constante hace años con 4.200 residentes, vinculados históricamente a la industria y la construcción. De igual forma, la comunidad brasileña (2.600) y la marroquí (1.850) presentan estabilidad, centrando su actividad en el comercio y el sector agrario respectivamente. En el ámbito de los cuidados y la hostelería, los colectivos cubano (1.250) y dominicano (1.150) no muestran variaciones significativas en su volumen de población.

La población de origen rumano es la única entre los grupos principales que presenta contracción

Comercio minorista

La comunidad china (850) permanece sin mayores cambios y dedicada de forma preferencial al comercio minorista, que solo en Ourense administran cerca de 40 bazares.

La población de origen rumano es la única entre los grupos principales que presenta contracción. Aunque supere los 2.100 en los registros padronales han disminuido considerablemente. Los natales de la otrora “tierra de romanos” mantienen sus actividades en el transporte y la agricultura. En un escalafón menor se sitúan uruguayos (420), mexicanos (380) y chilenos (310), cuyo arribo a Ourense se debe principalmente a relaciones familiares. Finalmente, las nacionalidades turca, japonesa y coreana mantienen una presencia más discreta, con menos de 50, 25 y 20 residentes respectivamente y cuya labor se encuentra centrada en la gastronomía de sus países.

el abanico de ocupaciones de la comunidad migrante que componen “la nueva ourensanía” se extiende de una forma que superar obstáculos e integrarse

Lejos de cualquier diferencia idiomática o religiosa, el sentimiento común por alcanzar la estabilidad negada en sus países de origen ha posibilitado que sean miles quienes hayan escogido a Ourense, o viceversa, como nuevo hogar.

Desde el comercio minorista, el emprendimiento, la hostelería, cuidados domésticos, el sector industrial, agrícola y constructivo, el abanico de ocupaciones de la comunidad migrante que componen “la nueva ourensanía” se extiende de una forma que superar obstáculos e integrarse, supone el norte magnético hacia donde señala la aguja de las brújulas espirituales de quienes en Ourense exploran, descubren, fallan y reintentan.