Dos furgonetas en las que viajaban 14 trabajadores choca frontalmente en Sobradelo y 6 ocupantes resultan heridos

Sobre las 17:30 de la tarde de este jueves dos furgonetas que iban al completo, con siete ocupantes cada una de ellas, colisionaba en la OU-122, entre el punto kilométrico 12 y 13, entre Sobradelo y Casaio, en Carballeda de Valdeorras.

El siniestro se saldó con 6 heridos leves de los 13 ocupantes implicados en el accidente, según el reporte del servicio de Emergencias 112. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de dos furgonetas en las que viajaban trabajadores. Una de ellas corresponde a la empresa Nat-slate dedicada a la fabricación de platos y soportes de pizarra para uso gastronómico y decorativo.

Hasta el lugar del suceso se acercaron para asistirles en un primer momento, además de la Guardia Civil de Tráfico, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y miembros del GES de Valdeorras. Tras una primera revisión y la colocación de algún collarín cervical, los heridos fueron trasladados al Hospital Público de Valdeorras.

Esta es una última hora de La Región sobre un accidente de dos furgonetas con catorce ocupantes en Carballeda de Valdeorras. En cuanto se reciban nuevos datos se informará a través de esta página web laregion.es y de los perfiles en redes sociales.