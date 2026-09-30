Cafersa inaugura la pizarrera que “modernizará el sector” en Carballeda de Valdeorras

La producción de pizarra ya posee un referente para el futuro del sector. Está en Riodolas (Carballeda de Valdeorras) y, más concretamente, en las instalaciones La Ponderosa, que ayer fueron inauguradas por la empresa Cafersa, integrada en el grupo alemán Rathscheck Schiefer. “Es un auténtico salto al futuro para nuestro sector”, apuntó el gerente, Daniel León González, subrayando la apuesta por la innovación y modernización de los procesos productivos, especialmente en el capítulo de mejoras tecnológicas en materia de seguridad laboral y salud de los trabajadores, así como las soluciones para incrementar la eficiencia y la competitividad de la fábrica.

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En este sentido, Daniel León destacó sus innovaciones: “Los más modernos avances técnicos con los que cuenta esta fábrica representan un hito para nuestra industria, al permitir mejorar significativamente las condiciones de trabajo y la eficiencia”. Además, remarcó el carácter abierto y evolutivo del proyecto, concebido para seguir adaptándose a las necesidades de la compañía y los retos futuros del sector.

Intervenciones

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor Pérez; el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martínez; el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo Cid; el director xeral de Planificación Enerxética y Minas, Pablo Fernández Vila; la alcaldesa de Carballeda y diputada provincial, María del Carmen González Quintela, y el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso Araujo.

“Podemos presumir de que Carballeda es la capital mundial del sector de la pizarra”, comentó González Quintela, para después resaltar “el compromiso de los emprendedores con el sector, creando empresas y apostando por ellas”. Ya refiriéndose a la nueva factoría la calificó de “revolucionaria en seguridad, comodidad, productividad, limpieza, diseño y modernidad”.

Eladio Santos, tras calificar la visita de “espectacular”, aseguró que el nuevo centro “ofrece confianza de cara ao futuro do sector” y comentó: “Estas melloras redundarán na consolidación do sector para xeracións futuras na comarca e na provincia”.

Altísima calidad

Luis Menor afirmó que las nuevas instalaciones son “una apuesta firme y decidida por la explotación de un producto de altísima calidad y que significa todo en Valdeorras”, para añadir que “Ourense y Valdeorras son lugares perfectos para invertir”.

Finalizó la rueda de intervenciones Pablo Fernández, que destacó la unión de tradición y renovación: “Hoy hemos comprobado que tradición e innovación son perfectamente complementarias en un sector que se está modernizando”.