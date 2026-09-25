Un estudio prima la pizarra natural frente a la sintética

Las propiedades técnicas y constructivas de de la pizarra natural son muy superiores a las de la sintética. Esta circunstancia se deduce del análisis comparativo del ciclo de vida de ambos materiales que expuso el profesor e investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, Víctor Cárdenes, en Annapollis-Maryland (Estados Unidos). Ofreció una charla invitado por la National Association of Slate (NSA), la mayor asociación de empresarios para cubiertas estadounidense, dando a conocer el trabajo patrocinado por Cupa Pizarras y Be Natural.

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Cárdenes indicó que la pizarra de plástico comenzó a penetrar con fuerza en los mercados europeo y estadounidense a principios de siglo, siendo producida por varias compañías que buscan “imitar el aspecto de una pizarra natural, con mayor o menor fortuna, dependiendo del fabricante”.

El investigador habló de las cualidades de los dos materiales en la conferencia bianual de la National Association of slate

Sin embargo, estas empresas están lejos de conseguir el objetivo perseguido, como apuntó el profesor universitario. Explicó que el rendimiento de estos materiales “es pobre en comparación con la pizarra natural”. En este sentido, indicó que la sintética es muy vulnerable a los cambios de temperatura, sobre todo a partir de 60 grados, oscilando su durabilidad sobre los 50 años, un tiempo estimado al no existir cubiertas levantadas con estos materiales hace medio siglo.

Otro factor que juega en contra de la pizarra sintética es su mayor impacto medioambiental en el proceso de fabricación, durante el cual son emitidas a la atmósfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero debido a una elaboración basada en materiales plásticos.

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“Sin embargo, y aunque pueda parecer sorprendente, dada la importancia que tiene el tejado en una vivienda, este tipo de materiales están ganando popularidad en el mercado”, expuso Cárdenes, quien atribuye esta circunstancia tanto al precio, pues “son más baratos”, como a “las agresivas campañas publicitarias de los fabricantes, que presentan la pizarra de plástico como un material duradero y sostenible, incluso con mejores propiedades constructivas que la pizarra real”. La industria de la pizarra responde con la elaboración de estudios científicos que comparen las propiedades de los dos materiales.