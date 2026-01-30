A juicio por el hurto de 15.000 litros de gasóleo en Carballeda de Valdeorras

La Fiscalía acusa a Manuel D. R. y Alfredo L.V. por un presunto delito continuado de hurto. Según su versión, los acusados sustrajeron un total de 15.700 litros de gasóleo en la cantera “La Juanita”, propiedad de la pizarrera Irosa (Carballeda de Valdeorras).

El principal acusado, Manuel, habría iniciado su actividad ilícita en julio de 2022. Según esa versión, el acusado accedió a la cantera en solitario hasta en siete ocasiones, utilizando diversos vehículos. En dos de estas incursiones, el 22 y 29 de agosto de 2022, el inculpado habría actuado en connivencia con Alfredo L.V. Juntos, se habrían apoderado de 2.800 litros en apenas una semana utilizando un remolque.

La actividad delictiva cesó tras varias intervenciones policiales: en septiembre de 2022, La Policía Local de Ponferrada interceptó a Manuel en un control de alcoholemia mientras transportaba tres depósitos con 3.000 litros de gasóleo robado. En abril de 2023, tras ser avistado por un vigilante de seguridad, el acusado fue interceptado por la Guardia Civil en la N-120 con otros 2.000 litros. En el vehículo se hallaron herramientas para la extracción, una manguera, guantes, un gorro de lana y un pasamontañas, prenda que utilizaba habitualmente para evitar ser identificado por las cámaras de seguridad.

El Ministerio Público solicita una pena de 18 meses de prisión para Manuel, apreciando la circunstancia agravante de disfraz. Para Alfredo, 14 meses. La empresa perjudicada solo pudo recuperar 5.000 litros de los 15.700 sustraídos. Por ello, el Ministerio Fiscal reclama una indemnización de 10.379 euros para Irosa.