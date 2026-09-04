Una persona resulta herida tras incendiarse por completo su vivienda en Carballeda de Valdeorras

Una vivienda quedó completamente calcinada este viernes tras registrarse un incendio en el lugar de Pusmazán, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras. Una persona tuvo que ser trasladada al hospital después de ser atendida por los servicios sanitarios.

El fuego se originó minutos después de las 1:00 horas. La persona que residía en la vivienda no se encontraba en el inmueble en el momento en que comenzó el incendio, pero tuvo que ser atendida a su llegada y posteriormente trasladada a un centro hospitalario.

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Los servicios de emergencia evitaron que las llamas se propagasen

Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los Bomberos y el GES de Valdeorras.

Los equipos de extinción trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego afectase a la vivienda colindante, mientras la casa afectada quedó completamente destruida por el incendio.