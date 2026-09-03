Un incendio calcina el antiguo restaurante Adega do Emilio en As Caldas

Los bomberos trabajan para sofocar el incendio declarado en el antiguo restaurante Adega do Emilio, en la avenida de As Caldas, en A Ponte.

Un incendio urbano se ha declarado este jueves en el antiguo restaurante A Adega do Emilio, situado en el número 11 de la avenida de As Caldas, en el barrio de A Ponte, en Ourense. El establecimiento permanece cerrado desde el año 2020, después de que su actividad hostelera llegase a su fin.

Las llamas afectan al inmueble y han generado una importante humareda en la zona, movilizando a los servicios de emergencia. Por el momento, se desconocen las causas del fuego y el alcance exacto de los daños.

El incendio vuelve a poner el foco sobre un inmueble que lleva años sin actividad y sobre una zona de la ciudad que ya ha registrado otros episodios similares en edificios abandonados en la zona.

El incendio del antiguo restaurante Adega do Emilio, en As Caldas, visto desde el Puente Romano de Ourense. | La Región

Un restaurante con más de dos décadas de historia

El inmueble albergó durante más de dos décadas A Adega do Emilio, un establecimiento que abrió sus puertas el 11 de diciembre de 1994 de la mano del hostelero ourensano Emilio Paradela Feijóo. El restaurante se instaló en una antigua hospedería y caballeriza del siglo XIX, un espacio ligado históricamente al tránsito de tratantes de ganado.

El local conservaba buena parte de su carácter tradicional, con muros de piedra, vigas de madera y diferentes comedores, además de un patio interior. Su propuesta estaba basada en la gastronomía gallega, con platos como ternera gallega, chuletones a la piedra, bacalao, pulpo y empanadas.

Tras el fallecimiento de su fundador, en 2014, el establecimiento atravesó una nueva etapa. En 2016, el hostelero Pablo Domínguez asumió las riendas y reabrió el negocio como A Adega das Caldas, manteniendo la estética y la filosofía gastronómica del local.

Finalmente, las dificultades económicas derivadas de la pandemia llevaron al cierre definitivo en octubre de 2020, poniendo fin a 26 años de actividad en la avenida de As Caldas.

Antecedentes recientes

El incendio de este jueves se suma a otros fuegos registrados en los últimos meses en inmuebles sin uso de la ciudad. Precisamente, a finales de mayo un incendio de gran virulencia arrasó otro edificio abandonado en A Ponte, en la calle Basilio Álvarez, muy cerca de la avenida de As Caldas.

Aquel fuego se propagó con enorme rapidez y terminó calcinando el interior del inmueble. Los servicios de emergencia tuvieron que desplegar un amplio operativo y varias personas necesitaron asistencia médica.

Los vecinos habían alertado entonces de la entrada de personas en el edificio y de su estado de abandono, mientras que el inmueble había sido previamente precintado.

El nuevo incendio vuelve a generar preocupación entre los residentes del entorno por la situación de edificios cerrados y sin actividad en esta zona de A Ponte.