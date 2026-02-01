Las mujeres son las reinas del Entroido en la Tierra del Bibei

Ellas han sido las protagonistas. Las responsables de dar oficialmente el pistoletazo de salida el Entroido de Viana do Bolo. Un centenar de mujeres tomaban las calles con su Fulión Femenino para dejar palpable que son, si lugar a dudas, las matriarcas de una tradición ancestral.

Desde el barrio de O Toural hasta la Plaza Mayor, el sonido de sus bombos y azadas retumbaba en el lugar mientras las boteiras daban paso a su presencia. Al unísono y unidas. Así es como esta iniciativa ha logrado mantenerse en el tiempo y cumplir durante esta anualidad -coincidiendo con la declaración del Entroido vianés como Fiesta de Interés Turístico Nacional- una década.

Los bombos y ellas fueron protagonistas de la jornada. | XESÚS FARIÑAS

Lo que comenzó como un encuentro entre unas cuantas amigas se ha convertido en toda una institución: el gran Fulión Femenino. Desde diferentes aldeas e incluso desde municipios vecinos, reivindican su papel dentro de una tradición de la que estuvieron apartadas durante años.

Tras la “ronda” realizada durante la mañana, llegó el turno del gran banquete en el que fue protagonista, una vez más, la androlla -embutido por excelencia de estas tierras-.

La tarde comenzó de nuevo con el sonido de los bombos y aixadas que llegaron hasta el Cabo da Vila y resonaron hasta bien entrada la media tarde. Unos cuantos bailes al ritmo de la charanga dieron paso a la gran fiesta animada por DJ Tariro.

Las calles resonaron al el ritmo del fulión. | Xesús Fariñas

Para algunas fue la primera vez, para otras, un evento que no quieren perderse desde hace años. “É o noso día. Tocamos e compartimos con compañeiras de todo o concello”, afirma una de las participantes.

Viana da así la bienvenida a su gran celebración. Por delante, dos semanas en las que la fiesta será la gran protagonista. Fuliones, boteiros, comparsas, harina y mucha tradición marcan este ciclo que se espera con ansia. Porque aquí, los años se cuentan de Entroido en Entroido.