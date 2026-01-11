ÚLTIMA HORA
Segundo día consecutivo con la A-52 cortada por la tractorada

Los celíacos contarán con descuentos en el súper

ACUERDO

Serán de un 20% en establecimientos como los Autoservicios Familia o los hipermercados de la marca Eroski y en la compra en línea

Gloria Bernárdez y Gabriela González durante la firma.
Gloria Bernárdez y Gabriela González durante la firma. | La Región

La Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) y la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski suscribieron un convenio de colaboración para mejorar las condiciones de compra de los productos de alimentación de las personas con celíacas.

La presidenta de Acega, Gloria Bernárdez, natural de O Irixo, valora positivamente el acuerdo e indica que “é unha gran noticia para os socios de Aceaga e de Eroski Club de Galicia, e en particular para a comarca de Carballiño, que conta con gran cantidade de socios, que poderán dispoñer dun desconto do 20% en todos os establecementos Autoservicios Familia, Hipermercado Eroski, Eroski Center, Eroski City e Eroski Rapid, así como en compra en liña”.

El ahorro se transfiere a través de un reembolso directo en la tarjeta monedero de Eroski Club a los beneficiarios.

Para Gloria Bernárdez, este acuerdo “aliviará o impacto económico que supón seguir unha alimentación específica, e tamén demostra o compromiso da compañía Vegalsa-Eroski coa inclusión e benestar do colectivo de celíacos”.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats