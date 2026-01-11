Los celíacos contarán con descuentos en el súper
ACUERDO
Serán de un 20% en establecimientos como los Autoservicios Familia o los hipermercados de la marca Eroski y en la compra en línea
La Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) y la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski suscribieron un convenio de colaboración para mejorar las condiciones de compra de los productos de alimentación de las personas con celíacas.
La presidenta de Acega, Gloria Bernárdez, natural de O Irixo, valora positivamente el acuerdo e indica que “é unha gran noticia para os socios de Aceaga e de Eroski Club de Galicia, e en particular para a comarca de Carballiño, que conta con gran cantidade de socios, que poderán dispoñer dun desconto do 20% en todos os establecementos Autoservicios Familia, Hipermercado Eroski, Eroski Center, Eroski City e Eroski Rapid, así como en compra en liña”.
El ahorro se transfiere a través de un reembolso directo en la tarjeta monedero de Eroski Club a los beneficiarios.
Para Gloria Bernárdez, este acuerdo “aliviará o impacto económico que supón seguir unha alimentación específica, e tamén demostra o compromiso da compañía Vegalsa-Eroski coa inclusión e benestar do colectivo de celíacos”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LA MULTA CORRESPONDIENTE
Sin vehículo adaptado por tener su tarjeta caducada
PUEBLOS PEQUEÑOS
Boborás, favorecida por la nueva Ley de Patrimonio
PSICOPEDAGOGÍA
La mejor receta frente al TEA es la empatía
Lo último