El Centro Integral de Saúde do Carballiño se licitará antes del verano

Edificio de la estación de autubuses, donde se construirá el centro de salud.

La Xunta prevé licitar en este primer semestre del año la redacción del proyecto del futuro Centro Integral de Saúde do Carballiño. El anuncio lo realizó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su intervención en respuesta a una pregunta del BNG en el Parlamento gallego, destacando que el presupuesto para la redacción del proyecto y la dirección de obra rondará los 600.000 euros.

La nueva infraestructura superará los 4.500 metros cuadrados, más del doble del espacio del actual centro de salud de la villa, según detalló el conselleiro. El plan funcional contempla 22 consultas de medicina familiar y comunitaria, además de área pediátrica, salud mental, atención bucodental, consultas de salud de la mujer, sala de docencia y un Punto de Atención Continuada reforzado. Explicó que esta ampliación permitirá mejorar la capacidad asistencial y adaptar los servicios al volumen de población que atiende O Carballiño y su entorno.

El conselleiro recordó que el Diario Oficial de Galicia publicó en octubre la resolución definitiva de la modificación urbanística necesaria, un trámite que correspondía llevar a cabo al Concello. Desde entonces, la Xunta trabaja en la preparación del pliego para poder sacar a concurso la redacción del proyecto en los próximos meses.

El Centro Integral de Saúde se ubicará en el edificio que albergaba la estación de autobuses.

Otras actuaciones

Gómez Caamaño enmarcó esta actuación en la estrategia de refuerzo de la atención primaria en la provincia, donde ya están en marcha las obras del centro de salud de Muíños y se desarrollan trabajos previos en el de Boborás.