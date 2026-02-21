ATENCIÓN PRIMARIA
Ribadavia apuesta por el deporte para mejorar la salud
Cuarenta vecinos de Ribadavia participan ya en el programa “Adestra a túa saúde”, enmarcado en el Plan Galicia Saudable y coordinado por la Secretaría Xeral para o Deporte, que busca fomentar la actividad física para mejorar la calidad de vida, especialmente entre la población de alrededor de 60 años.
El proyecto fue presentado ayer ante representantes de diversos sectores sociales y de la tercera edad en el ayuntamiento de Ribadavia, uno de los primeros municipios de la provincia adheridos a esta propuesta, a la que se incorporó el pasado mes de octubre. Desde entonces, los usuarios acceden de forma gratuita a un plan personalizado de ejercicio físico de nueve meses, revisable cada cuatro para evaluar la evolución.
los sanitarios del PAC envían pacientes al servicio de deportes para desarrollar un programa de actividad física de 9 meses
“O PAC e o Servizo Municipal de Deportes estamos vinculados nunha plataforma, o que permite que os médicos de Atención Primaria nos deriven pacientes que logo son atendidos polos nosos técnicos e aos que se lles deseña un plan de actividade física”, explicó José Manuel Pérez Otero, director del Servizo Municipal de Deportes.
El alcalde, César Fernández, destacó los buenos resultados de la iniciativa y la voluntad de darle continuidad: “Desde o inicio decidimos apostar firmemente pola entrada neste programa e xa vemos que o resultado é moi positivo”. Subrayó que “estamos levando a cabo actuacións para mellorar as nosas instalacións deportivas pensando no reforzo deste tipo de proxectos”, aludiendo a las recientes actuaciones realizadas en el Pabellón Polideportivo, que ya tuvieron en cuenta la realización de actividades de este programa.
Fernández puso el foco en la cooperación con el PAC de Ribadavia y su coordinadora, María Gómez, explicó que “somos a porta de entrada, os que os derivamos ao Servizo Municipal de Deportes, e cando volven a consulta, a percepción é moi positiva. Están mellor anímica e físicamenate”, por lo que animó a más vecinos a sumarse.
