Deberá pagar casi 10.000 euros al hombre al que le fracturó el peroné en Ourense

La paliza que le propinó Daniel N.V. a otro hombre en O Carballiño le costó ayer en el Penal 1 una condena de un año de prisión y la obligación de indemnizarlo con 9.557 euros, ya que le fracturó el peroné en la agresión. Los hechos se remontan al 14 de octubre de 2022 cuando la víctima caminaba por la calle Mayor de la villa del Arenteiro cuando el acusado, tras salir de un establecimiento hostelero, comenzó a increparlo.

No solo eso, también le propinó un empujón, cogiendo en un momento dado el hombre su móvil para llamar a la Policía. Sin embargo, Daniel N.V. continuó la acometida y, cuando la víctima estaba en un paso de peatones, lo atacó por detrás dándole una patada en la rodilla derecha, que lo tiró al suelo. Una vez en el asfalto, continuó dándole patadas e incluso empezó a agredirle en la cabeza, siendo necesaria la intervención de tres personas para separarlo.

Los golpes provocaron en la víctima la fractura en la parte superior del peroné. Necesitó para recuperarse 203 días -más de seis meses-, precisando en ese tiempo de tratamiento fisioterapéutico y la inmovilización de la férula. Además, en el incidente también se le estropeó su teléfono móvil y perdió los auriculares.

El caso llegó ayer al Penal 1 de Ourense, donde se celebró una audiencia preliminar. En ella, Daniel N.V. admitió los hechos. “Si cometes algo, tienes que apechugar con las consecuencias”, aseguró. Tras un acuerdo entre su abogado y la fiscal, fue condenado a un año de prisión, a la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante cinco años y a indemnizarla con 9.557 euros -9.390 por las lesiones y 167 por el móvil y los auriculares-. Asimismo, le fue concedida la suspensión de la pena, por lo que no entrará en prisión.