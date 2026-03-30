Una menor herida con un arma blanca en el transcurso de una pelea con una compañera con la que hacía deporte en el Puente Romano

Una menor resultó herida por arma blanca en el transcurso de una pelea con una compañera con la que practicaba deporte. Los hechos ocurrieron este domingo, 29 de marzo, a las 19:30 horas cuando los servicios de Urgencias Sanitarias del 061 fueron avisados solicitando la presencia de policía y servicios de emergencia para atender un agresión entre dos chicas.

El suceso se produjo en las inmediaciones del Puente Romano y fue grabado en vídeo. Por el momento se desconocen las causas. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron servicios de emergencia, Policía Local, Nacional y Autonómica. La Policía Nacional de Ourense continúa investigando esta agresión para determinar las causas.

La víctima fue trasladada al hospital para ser atendida de la herida que recibió en el brazo y por la que precisó puntos de sutura.