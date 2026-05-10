La Festa do Pulpo unirá Carballiño y Lanzarote

El Concello do Carballiño anunció ayer que dedicará la 64ª edición de la Festa do Pulpo a la isla de Lanzarote. La celebración tendrá lugar el próximo domingo 9 de agosto, siguiendo la costumbre de realizar el evento el segundo domingo de dicho mes. El gobierno local ha fundamentado esta decisión en el vínculo especial que une a ambos territorios, rindiendo un homenaje a la comunidad canaria que acogió a numerosos emigrantes procedentes de O Carballiño.

Manuel Dacal, concelleiro de Turismo e Industria, destacó que “tanto Lanzarote como O Carballiño reivindican la calidade da cociña atlántica, dos produtos do mar e da terra. As nosas pulpeiras participaron varios anos no festival enogastronómico Saborea Lanzarote, sempre cunha moi boa resposta por parte da organización e do público”. Según Dacal, este reconocimiento es una forma de “agradecer a Lanzarote o seu apoio nesta estratexia común de poñer en valor a cociña atlántica”.

La colaboración entre ambas instituciones busca abrir nuevas oportunidades de cooperación y convertir la gastronomía en una herramienta para el diálogo y la proyección conjunta. Existe, además, un lazo personal relevante, ya que el actual consejero de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, es natural de O Carballiño.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, expresó su “orgullo” por ser la isla invitada de honor en una cita tan “emblemática”. Betancort subrayó que la gastronomía funciona como un “motor de proyección” de los destinos y como una herramienta clave para visibilizar “el trabajo, la identidad y la calidad de los territorios a través de su cocina y de sus tradiciones”.

64 años de historia

A lo largo de sus 64 años de historia, la Festa do Pulpo, declarada de Interés Turístico Internacional, ha homenajeado a diversos lugares y colectivos vinculados a la localidad. Lanzarote se une ahora a otros destinos como la ciudad italiana de Noventa Padovana, distinguida el año pasado. Otros motivos conmemorados en décadas recientes incluyen a Asturias, el Centro Partido de O Carballiño en Buenos Aires, Portugal, México, Euskadi o los emigrantes residentes en Alemania.