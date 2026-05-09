¿Sabe usted que el PP aprovechó la presencia de Alfonso Rueda en Bruselas para montar una pulpada en el Parlamento Europeo? ¿Que hasta allí se fueron diez pulpeiros do Carballiño para ofrecer una masterclass de cómo se hace el pulpo á feira? ¿Que así queda claro que las anillas de calamar con brócoli y patata que ofrecían en el cátering de la institución no se parecen, ni de lejos, a nuestro tradicional pulpo?

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