DIRECTO
Pontevedra-CD Arenteiro (0-0)

¿Sabe usted que hay finales felices gracias a protectoras en Carballiño?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Sandy tiene una nueva familia y Carballiño una gran protectora

Sandy, la perra con un final feliz
Sandy, la perra con un final feliz

¿Sabe usted que el pasado 27 de diciembre este periódico se había hecho eco de una noticia que indicaba que una perra había sido recogida con evidencias de maltrato por la protectora Arume de Carballiño? ¿Que la historia de Sandy ha tenido final feliz? ¿Que una vez más esta protectora ha sido capaz de recuperar un animal y entregarlo a sus nuevos propietarios para que lleve una nueva vida? 

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats