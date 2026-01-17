¿Sabe usted que hay finales felices gracias a protectoras en Carballiño?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Sandy tiene una nueva familia y Carballiño una gran protectora
¿Sabe usted que el pasado 27 de diciembre este periódico se había hecho eco de una noticia que indicaba que una perra había sido recogida con evidencias de maltrato por la protectora Arume de Carballiño? ¿Que la historia de Sandy ha tenido final feliz? ¿Que una vez más esta protectora ha sido capaz de recuperar un animal y entregarlo a sus nuevos propietarios para que lleve una nueva vida?
