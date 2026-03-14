Investigan el lanzamiento de piedras a coches desde un puente de la OU-504

Conductores denunciaron ante la Policía Local de O Carballiño que les lanzaron piedras a los coches desde un puente cuando circulaban por la OU-504. Este suceso derivó en el comienzo de una investigación por estos hechos, que ocurrieron hace tres semanas en la carretera que une Ribadavia con San Cristovo de Cea.

Los perjudicados no pudieron dar una descripción detallada de los vándalos, lo que dificulta dar con los autores. Además, en la zona no hay ninguna cámara de seguridad, por lo que no hay imágenes del suceso.