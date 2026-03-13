Carballiño estará presente en la Feria de Abril en Sevilla

Carballiño estará presente en la Feria de Sevilla, que se celebrará del 20 al 26 de abril en la capital andaluza. La asociación cultural Lar Gallego de Sevilla ha elegido este año a la villa del Arenteiro para dedicarle su caseta, dentro de una iniciativa que cada año promociona una localidad gallega diferente.

“Estamos moi contentos e agradecidos de que nos escollesen”, señala el concejal de Turismo, Manuel Dacal, quien destaca que se trata de “unha excelente oportunidade para dar a coñecer a nosa riqueza paisaxística, gastronómica e cultural” ante las miles de personas que acuden esos días al recinto ferial.

El Ayuntamiento ultima estos días el envío de material informativo y fotografías para decorar el espacio, en el que los visitantes podrán conocer algunos de los lugares más representativos del municipio, como el Parque Municipal o el Templo de la Veracruz, además de las celebraciones más destacadas del calendario local, como la Festa do Pulpo, la Festa da Cachucha o la Semana Santa.

La secretaria del Lar Gallego, Tereza Johánková, explica que “a nosa caseta sempre ten moito éxito, e son miles e miles as persoas que pasan e coñecen a localidade escollida”.

La elección de O Carballiño se produjo en enero, gracias a la vinculación de una socia activa en el coro y en las clases de gaita y pandereta.