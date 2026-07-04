La jueza insta al CHUO a notificarle el alta de la presunta matricida de O Carballiño

La magistrada de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Carballiño solicitó al Complexo Hospitalario de Ourense que informe al juzgado cuando conceda el alta a Isabel, la presunta autora del crimen de su madre en la aldea de A Granxa (22 habitantes), para celebrar la comparecencia de prisión.

La mujer, de 39 años, permanece desde el jueves ingresada en la Unidad de Agudos de Psiquiatría del CHUO, a donde fue trasladada tras confesar haber matado su madre, una mujer de 82 años que fue encontrada por los agentes de la Policía Local de Carballiño muerta con signos de asfixia en la vivienda que ambas compartían.

El Tribunal de Instancia ha incoado un procedimiento por homicidio y ayer por la mañana estaba pendiente de que la Policía Judicial de la Guardia Civil le remitiese los resultados de las diligencias que está practicando. Una de las hipótesis es que Isabel acabó con la vida de su madre durante un brote psicótico, algo que tendrá que confirmar la investigación.

El reloj de las 72 horas para el pase a disposición judicial no se ha puesto en marcha en este caso, ya que la presunta homicida se encuentra en situación de custodia policial y no detenida, por lo que no se aplica el citado el plazo.